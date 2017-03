TAGESVORSCHAU: Termine am 23. März 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 23. März:

^ TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: Rational Jahreszahlen (15.00 h Call) 07:25 D: United Internet Jahreszahlen (10.30 Webcast) 07:30 D: Zooplus Jahreszahlen 07:30 D: Pfeiffer Vacuum Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 D: Krones Jahreszahlen 07:30 D: Vossloh Jahreszahlen (10.00 h Pk) 08:00 D: GfK-Konsumklima 04/17 08:00 EU: Acea Nfz-Neuzulassungen 02/17 08:00 D: Leoni Jahreszahlen (endgültig) (9.30 h Pk) 08:45 F: Geschäftsklima 03/17 10:00 EU: EZB-Wirtschaftsbericht 10:00 D: Rheinmetall Bilanz-Pk, Düsseldorf 10:00 D: Postbank Jahreszahlen 10:30 GB: Einzelhandelsumsatz 02/17 10:30 CH: Givaudan Hauptversammlung 10:30 D: Helaba Bilanz-Pk, Frankfurt 11:00 D: Deutsche Bahn Bilanz-Pk, Berlin 13:00 USA: Rede von Fed-Chefin Yellen in Washington 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche 15:00 USA: Verkauf neuer Häuser 02/17 15:00 B: Geschäftsklima 03/17 15:45 EU: Rede von EZB's Lautenschläger in Wien 16:00 EU: Verbrauchervertrauen 03/17 (vorab) 17:30 USA: Rede von Fed's Kashkari in Washington

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 03/17 D: Aumann Ende der Zeichnungsfrist D: Cewe Stiftung Bilanz-Pk, Frankfurt/M.



D: Drillisch Geschäftsbericht D: Hornbach Holding Trading Statement 2016 D: CTS Eventim Jahreszahlen (endgültig) D: TAG Immobilien Jahreszahlen D: Freenet Geschäftsbericht D: Continental Geschäftsbericht D: Commerzbank Geschäftsbericht D: Frosta Jahreszahlen D: Delticom Jahreszahlen D: Berentzen Geschäftsbericht D: Medigene Geschäftsbericht GB: Next Jahreszahlen I: Telecom Italia Jahreszahlen (endgültig) USA: Micron Technology Q2-Zahlen USA: GameStop Q4-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Pk des Bundesverbands der Deutschen Süßwarenindustrie zu aktuellen Themen und Branchenzahlen 13:00 D: Beratungsunternehmen hkp-Group zur Vorstandsvergütung der Dax-Konzerne im Jahr 2016 CH: Baselworld (bis 30.03.) - Weltmesse für Uhren und Schmuck CHN: Asiatisches Wirtschaftsforum im südchinesischen Bo'ao. Es ist das asiatische Gegenstück zum Weltwirtschaftsforum im Schweizer Davos. D: Fortsetzung IT-Messe CeBIT (bis 24.03.), Hannover USA: Abstimmung im Repräsentantenhaus über Trumps Gesundheitsreform ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ.

