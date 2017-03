TAGESVORSCHAU: Termine am 22. März 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 22. März:

^ TERMINE MIT ZEITANGABE 00:50 J: BoJ Sitzungsprotokoll 30./31.1.17 00:50 J: Handelsbilanz 02/17 05:30 J: All Industry Activity Index 01/17 07:00 CH: Emmi Jahreszahlen 07:00 D: ADO Properties Jahreszahlen 07:30 D: Jungheinrich Jahreszahlen (10.00 h Pk per Video-Livestream) 07:30 D: Koenig & Bauer AG Jahreszahlen (endgültig) 07:30 D: Xing Jahreszahlen (endgültig) 07:30 D: Norma Jahreszahlen (endgültig) 07:45 D: Jenoptik Jahreszahlen (endgültig) (10.00 h Pk) 08:00 GB: Kingfisher Jahreszahlen (endgültig) 10:00 D: Wintershall Jahres-Pk, Kassel 10:00 D: Washtec Bilanz-Pk, Augsburg 10:00 D: BMW Analysten- und Investorenkonferenz 10:00 D: Bankhaus Lampe Bilanz-Pk, Frankfurt 10:00 EU: EZB Leistungsbilanz 01/17 11:00 D: LPKF Bilanz-Pk, Hannover 11:30 D: Anleihe Laufzeit: 10 Jahre Volumen: 3 Mrd EUR 14:00 USA: FHFA-Index 01/17 15:00 USA: Verkauf bestehender Häuser 02/17 15:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Takkt Geschäftsbericht 2016 und Analystenkonferenz D: Kuka Bilanz-Pk, Augsburg F: Hermes Jahreszahlen GB: Ferrexpo Jahreszahlen

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Science20-Dialogforum der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.



Die Präsidenten der Wissenschaftsakademien der G20-Staaten übergeben an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Rahmen des Science20-Dialogforums Empfehlungen zur Verbesserung der globalen Gesundheitsversorgung. Der Gipfel findet in diesem Jahr unter deutscher Präsidentschaft am 7. und 8. Juli in Hamburg statt. 10:00 D: Porsche AG gibt auf einer Betriebsversammlung die Höhe der Sonderzahlung für Mitarbeiter bekannt 10:00 D: Pk Otto-Einzelgesellschaft mit Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahrs und Ausblick, Hamburg 10:00 D: Jahres-Pk Lufthansa Technik AG, Hamburg 11:00 D: Pk Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) größte Kapitalvernichter am deutschen Aktienmarkt, Frankfurt 11:00 D: Jahres-Pk Commerzbank Berlin u.a. zu Entwicklung des Privat- und Firmenkundengeschäfts, Berlin EU: Tagung des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB) (bis 23.03.) 17:00 D: Sitzung des Aufsichtsrats der Deutschen Bahn Die Kontrolleure entscheiden über einen neuen Vorstandsvorsitzenden und möglicherweise weitere Vorstandsposten. Der Bund will Finanzchef Richard Lutz zum Nachfolger des im Januar zurückgetreten Rüdiger Grube machen. D: Fortsetzung IT-Messe CeBIT (bis 24.03.), Hannover°

/bwi