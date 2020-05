TAGESVORSCHAU: Termine am 21. Mai 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 21. Mai:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 ITA: Assicurazioni Generali, Q1-Zahlen

08:00 GBR: National Grid, Jahreszahlen

22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q2-Zahlen

22:30 USA: NVIDIA Corporation, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Wizz Air, Q1-Zahlen

GBR: Tate & Lyle, Jahreszahlen

GBR: Lloyds Banking Group, Hauptversammlung

USA: Agilent Technologies, Q2-Zahlen

USA: Pets at Home Group, Jahreszahlen

USA: Palo Alto Networks, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun PMi Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/20 (vorläufig)

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/20 (vorläufig)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/20 (vorläufig)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/20 (vorläufig)

10:00 PLD: Industrieproduktion 04/20

10:30 GBR: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/20 (vorläufig)

13:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid

13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 30.4.20

14:00 PLD: Zentralbank Zinsentscheid

14:30 USA: Philly Fed Index 05/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/20 (vorläufig)

16:00 USA: Frühindikator 04/20

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 04/20

16:00 CHN: Pk zur diesjährigen Tagung des chinesischen Volkskongresses

19:00 USA: Fed-Vizechef Clarida Online-Rede über den wirtschaftlichen Ausblick und die Geldpolitik der USA

20:30 USA: Fed-Gouverneur Brainard Online-Rede "Fed Listens: How is COVID-19 Affecting your Community?", Eröffnungsrede von Fed-Chef Powell

HINWEIS

D: Feiertag "Christi Himmelfahrt", Börse geöffnet

CHE /DNK / FIN / NOR / SWE: Feiertag, Börsen geschlossen

