TAGESVORSCHAU: Termine am 20. Januar 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 20. Januar:

^ TERMINE MIT ZEITANGABE 02:00 USA: Rede von Fed's Yellen in Stanford 03:00 CHN: BIP Q4/16 03:00 CHN: Industrieproduktion 12/16 03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 12/16 08:00 D: Erzeugerpreise 12/16 10:30 GB: Einzelhandelsumsatz 12/16 12:30 USA: General Electric Q4-Zahlen 15:00 B: Verbrauchervertrauen 01/17 15:00 USA: Rede von Fed's Harker in New Jersey 19:00 USA: Rede von Fed's Williams in San Francisco

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE EU: Fitch Ratingergebnis Rumänien EU: Moody's Ratingergebnis Bulgarien, Slowenien, Irland EU: S&P Ratingergebnis Tschechien, Griechenland

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Pharmakonzern Merck feiert Richtfest für neues Innovationszentrum und Mitarbeiterrestaurant u.



a. mit Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch und Merck-Geschäftsleitungsmitglied Kai Beckmann 10:30 D: Das Landgericht Paderborn entscheidet über die Aussagepflicht des früheren Ex-VW-Chefs Martin Winterkorn als Zeuge, Paderborn 11:00 D: Mündliche Verhandlung im Prozess eines Autobesitzers gegen VW als Verkäufer im Zuge des VW-Abgasskandals, Braunschweig D: Beginn Internationale Grüne Woche (bis 29.01.), Berlin 18:00 USA: Donald Trump legt als Nachfolger von Barack Obama den Amtseid als 45. US-Präsident ab, Washington CH: Abschluss des Weltwirtschaftforums in Davos°

