TAGESVORSCHAU: Termine am 1. September 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine Freitag, den 1. September:

^ TERMINE MIT ZEITANGABE 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/17 09:45 I: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/17 09:50 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/17 (endgültig) 09:55 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/17 (endgültig) 10:00 I: BIP Q2/17 (endgültig) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/17 (endgültig) 10:30 GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/17 11:00 GR: BIP Q2/17 (1. Schätzung) 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 08/17 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/17 16:00 USA: Bauausgaben 07/17 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 08/17 16:00 USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe 08/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Deutsche Börse Handelsstatistik 08/17 USA: Pkw-Absatz 08/17 EU: Fitch Ratingergebnis Tschechien, Deutschland EU: S&P Ratingergebnis Litauen, Schweden EU: Moody's Ratingergebnis Malta, Portugal

SONSTIGE TERMINE D: Stada AG - Ende der Nachfrist zur Einreichung von Aktien läuft am 1. September aus CHN: Vor dem Brics-Gipfel am 3. bis 5. September in China An dem Treffen nehmen die Staats- oder Regierungschefs Brasiliens, Russlands, Indiens, Chinas und Südafrikas teil.



D: Beginn Musterverfahrensprozess gegen Porsche und VW nach der Übernahmeschlacht im Jahr 2008, Stuttgart Der Kartellsenat des OLG Celle verhandelt im Musterverfahren im Namen von 42 Klägern vor dem Landgericht Hannover gegen die Autohersteller VW und Porsche. Bei der nicht geglückten Übernahmeschlacht von VW Anteilen durch die Porsche-Mutter PSE im Jahr 2008 hatten Anleger viel Geld verloren. 14:00 D: Urteil im Verfahren der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen die Bausparkasse Badenia wegen einer Kündigungsklausel, Karlsruhe D: Elektronikmesse IFA beginnt in Berlin (bis 06.09.)°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.

/bwi