TAGESVORSCHAU: Termine am 19. Januar 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 19. Januar:

^ TERMINE MIT ZEITANGABE 06:45 NL: Ahold Delhaize Q4 Trading Update 07:00 F: Carrefour Q4-Zahlen und Umsatz 2016 07:30 F: Remy Cointreau Q3 Umsatz 08:00 D: Baugenehmigungen 01-11/2016 08:00 D: Statistisches Bundesamt zu Arbeitszeiten und Arbeitszeitwünschen, Jahr 2015 10:00 EU: EZB Leistungsbilanz 11/16 11:00 D: Frankfurter Volksbank Bilanz-Pk, Frankfurt 12:30 USA: Bank of New York Mellon Q4-Zahlen 13:45 EU: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 12/16 14:30 USA: Philly-Fed-Index 01/17 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 22:00 USA: American Express Q4-Zahlen 22:00 USA: IBM Q4-Zahlen

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Darf eine deutsche Airline den Flugpreis in fremder Währung angeben? - BGH verhandelt über Klage von Verbraucherschützern, Karlsruhe 09:30 LU: Schlussanträge im EuGH-Verfahren zur britischen Glücksspielsteuer.



Glücksspielanbieter in Gibraltar müssen für ihre Dienste in Großbritannien eine Sondersteuer berappen. Dagegen wehren sie sich vor dem Europäischen Gerichtshof. 10:00 D: Anhörung von Ex-VW-Chef Martin Winterkorn im Abgas-Untersuchungsausschuss des Bundestages, Berlin 10:00 D: Oberlandesgericht Düsseldorf verhandelt über Millionen-Bußgelder des Bundeskartellamts gegen die Süßwarenbranche. Bahlsen, Griesson-de Beukelaer und andere Firmen haben vor Gericht Beschwerde gegen die Bußgelbescheide der Wettbewerbsbehörde eingelegt, Karlsruhe 10:30 D: Pk zu Verbraucherinsolvenzverfahren in Deutschland des Bundesverbands Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU) e.V. und der Marianne von Weizsäcker Stiftung e.V., Berlin 13:00 D: Neujahrsempfang des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mit GDV-Präsident Dr. Alexander Erdland und Bundesjustizminister Heiko Maas 13:30 D: Pk Deutsche Bahn zu erster Bilanz der neuen WLAN-Technik in ICE-Zügen und Ausblick auf kommende Angebote mit Bahnchef Rüdiger Grube und Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU), Berlin CH: Fortsetzung des Weltwirtschaftsforums (bis 20.01.) Zu der viertägigen Konferenz unter dem Motto "Responsive and Responsible Leadership" werden Top-Politiker wie der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping sowie zahlreiche Konzernlenker erwartet, Davos D: 2. Pressetag vor Beginn der Grünen Woche (20.-29.1.), Berlin°

