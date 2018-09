TAGESVORSCHAU: Termine am 18. September 2018

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag,

den 18. September:

^

TERMINE UNTERNEHMEN

10:45 D: Osram Opto Semiconductor Market and Technology Day

11:00 D: Stihl Jahreszahlen

13:00 USA: General Mills Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 E: Arbeitskosten Q2/18

09:15 EU: Rede von EZB-Präsident Draghi bei einer Veranstaltung

der L'Autorite de Controle Prudentiel et de Resolution (ACPR), Paris

10:00 I: Industrieaufträge 07/18

14:00 HU: Zentralbank Zinsentscheid

16:00 USA: NAHB-Index 09/18

SONSTIGE TERMINE

11:00 D: Branchen-Pk vor weltgrößter Fotomesse photokina - mit

Photoindustrie-Verband (PIV).



PIV präsentiert Marktzahlen und

Prognosen sowie eine Verbraucherstudie vor Beginn der photokina

(26. bis 29.9.), Köln

11:00 F: OECD stellt Studie zu CO2-Preisen durch Steuern und

Emissionshandel vor. Die Studie zeigt, welche Aufschläge Staaten

für CO2 erheben.

13:00 D: Shell eröffnet erste öffentliche LNG-Markentankstelle in Deutschland

LNG (Liquefied Natural Gas) ist für die Betreiber von Lkw-Flotten

immer mehr von Interesse, weil es im Vergleich mit Diesel zu

Kostenvorteilen führen kann und weil es als umweltfreundlicher gilt.

Hamburg

17:30 D: Center for Financial Studies (CFS) Kolloqium "Then and now: global

banks in the post-crisis era" mit James von Moltke, CFO Deutsche

Bank, Frankfurt

18:00 D: Fachkonferenz Süddeutsche Zeitung zu "Private Debt und Direct

Lending" (bis 19.09.) u.a. mit Stefan Hentschel, Evonik Industries

und Sebastian Schroff, Allianz Investment Management, Frankfurt

D: Tourismus-Fachmesse fvw Travel Expo (bis 19.09.), Düsseldorf

D: Beginn Eisenbahn-Messe Innotrans (bis 21.09.), Berlin

KR: Südkoreas Präsident Moon Jae In reist zum 3. Korea-Gipfel mit

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in diesem Jahr nach Pjöngjang °

