TAGESVORSCHAU: Termine am 18. Juni 2018

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag,

den 18. Juni:

^

TERMINE UNTERNEHMEN

D: Fuchs Petrolub Capital Markets Day

17:00 D: Capsensixx AG voraussichtlich Ende der Zeichnungsfrist

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 J: Handelsbilanz 05/18

10:00 I: Handelsbilanz 04/18

12:00 D: Bundesbank Monatsbericht 06/18

16:00 USA: NAHB-Index 06/18

19:00 USA: Fed-Präsident von Atlanta, Bostic, hält eine Rede

21:00 EU: ECB Forum on Central Banking "Price and wage-setting in advanced

economies" in Sintra, Portugal, (bis 20.6.18)

Eröffnung durch EZB-Präsident Draghi

22:00 UsA: Fed-Präsident von New York, Williams, hält eine Rede

SONSTIGE TERMINE

D: Deutsche Börse - Indexänderungen treten in Kraft

MDax rein: Delivery Hero, Scout24, Puma

MDax raus: Alstria Office, Stada

TecDax rein: Siemen Healthineers

TecDax raus: Aumann

SDax rein: Alstria Office, Aumann, DWS, Hello Fresh, Krones,

SDax raus: bet-at-home.



com, Diebold Nixdorf, Delivery Hero,

Scout24, Puma

D: Fortsetzung des Petersberger Klimadialogs

Seit 2010 bietet der jährlich stattfindende Dialog die Gelegenheit

zum informellen zwischenstaatlichen Erfahrungsaustausch in der

internationalen Klimapolitik. Gastgeberin ist Bundesumweltministerin

Svenja Svenja Schulze (SPD).

L: Treffen des EU-Ministerrates für Landwirtschaft und Fischerei

(bis 19.06.)

10:30 D: BGH verhandelt über Revision des Unternehmers Josef Esch gegen seine

Verurteilung im Kölner Sal. Oppenheim-Prozess

18:00 D: Veranstaltung "Finanzplatz Deutschland 2030 - Vision, Strategie,

Maßnahmen!" des unternehmerischen Berufsverbandes Wirtschaftsforum

der SPD u.a. mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), Berlin

18:00 D: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bekommt den

Georg-Meistermann-Preis 2018 der Stiftung Stadt Wittlich, Wittlich

HINWEIS

CHN/HK: Feiertag, Börsen geschlossen°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.

/bwi