TAGESVORSCHAU: Termine am 18. August 2017

^ TERMINE MIT ZEITANGABE 08:00 D: Erzeugerpreise 07/17 10:00 EU: Leistungsbilanz 06/17 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 08/17 (1. Umfrage) 16:15 USA: Fed-Chef von Dallas, Kaplan, hält eine Rede in Dallas

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Air Berlin Q2-Zahlen (unter Vorbehalt) LU: Grand City Properties Halbjahreszahlen USA: Foot Locker Q2-Zahlen EU: Fitch Ratingergebnis Griechenland, EU: Moody's Ratingergebnis Rumänien

SONSTIGE TERMINE 11:00 D: Pk Friedrich-Ebert-Stiftung zur Vorstellung der Studie "60 Prozent der EU-Bürger wollen mehr Europa" "Trotz Brexit, Trump und Krisen: 60 Prozent der EU-Bürger wollen mehr Zusammenarbeit in Europa - in Deutschland sind es sogar 80 Prozent» des Meinungsforschungsinstituts policy matters im Auftrag der Ebert-Stiftung, Berlin 16:00 D: Anlagenbauer Schuler eröffnet "Innovation Tower", neues Ingenieurs- und Technologie-Zentrum am Hauptsitz Göppingen USA: US-Präsident Donald Trump berät mit Sicherheitsleuten sowie Militärs über Afghanistan Möglicherweise wird bei dem Treffen im Präsidentensitz Camp David eine neue Afghanistan-Strategie der USA verkündet.



