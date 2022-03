TAGESVORSCHAU: Termine am 17. März 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 17. März

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Grenke, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 h Call)

07:00 DEU: Hamborner Reit, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 h Call)

07:00 DEU: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, Jahreszahlen

07:30 DEU: SAF Holland, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Dürr AG, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Instone Real Estate, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Munich Re, Geschäftsbericht

07:30 DEU: Hensoldt, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 FRA: Veolia Environnement, Jahreszahlen

07:30 DEU: United Internet, Jahreszahlen

07:30 DEU: 1&1, Jahreszahlen

07:30 DEU: Suse, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Vossloh, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk, Frankfurt)

07:30 DEU: Rheinmetall, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 h Bilanz-Pk online)

07:45 DEU: Aurelius, Jahreszahlen

08:00 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 AUT: Verbund, Jahreszahlen

08:00 GBR: Deliveroo plc, Jahreszahlen

08:00 GBR: Accenture, Q2-Zahlen

08:00 LUX: RTL, Jahreszahlen (11.00 h Pressecall)

10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Bilanz-Pk (online)

10:00 DEU: Voltabox, ao Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: VCI, Wirtschafts-Pk mit Q4 Konjunkturbericht

10:30 DEU: Datev, Jahres-Pk

11:00 DEU: Audi, Jahres-Pk (online)

13:00 DEU: Morphosys, Telefonkonferenz zu den Jahreszahlen

17:50 ITA: Enel, Jahreszahlen

17:50 ITA: Pirelli, Jahreszahlen (detailliert)

21:00 USA: FedEx, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: BMW, Analyst and Investor Day

CHE: Swatch Group, Jahres-Pk

DNK: Danske Bank, Hauptversammlung

FRA: Believe Music, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 01/22

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 02/22

08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 02/22

08:00 CHE: Handelsbilanz 02/22

09:00 AUT: Verbraucherpreise 02/22 (endgültig)

09:00 ESP: Arbeitskosten Q4/21

09:30 DEU: Kieler Institut für Weltwirtschaft veröffentlicht Konjunkturprognose für Deutschland, den Euroraum und die Weltwirtschaft

11:00 EUR: Verbraucherpreise 02/22 (endgültig)

11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q4/21

12:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid

13:00 DEU: Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) versendet seine Konjunkturprognose zum Frühjahr 2022

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

13:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 02/22

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

13:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 03/22

14:15 USA: Industrieproduktion 02/22

14:15 USA: Kapazitätsauslastung 02/22

SONSTIGE TERMINE

UKR/RUS/DEU: Entwicklung im Ukraine-Krieg

PARIS:

+ 11.00 Die OECD stellt ihre Analyse der Auswirkungen und Politikimplikationen des Krieges in der Ukraine vor

BERLIN:

+ 09.00 Videoansprache des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an den Bundestag

+ 11.30 Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Berlin; Statements vor dem Gespräch geplant

+ 15.00 Aktuelle Stunde im Bundestag zur Lage der ukrainischen Flüchtlinge

+ 1400 Ministerpräsidentenkonferenz, Themen sind u.a. die in Folge des Krieges gestiegenen Energiepreise sowie die Versorgung und Verteilung von Flüchtlingen

+ Türkischer Außenminister Cavusoglu reist in Ukraine

09:00 DEU: Bundestag

+ 09.00 Erste Beratung der Anträge zur allgemeinen Impfpflicht

+ 14.30 Verabschiedung Gesetz über Heizkostenzuschuss

+ weitere Themen u.a.: Aufarbeitung der SED-Diktatur, Beschleunigung von Verkehrsprojekten, Meinungsfreiheit im Internet, Medien- und Kommunikationsbericht, Mahnmal für die Opfer des Kommunismus, Parteispenden

09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Rechten von Leiharbeitnehmern.

Ein Leiharbeitnehmer, der fünf Jahre in der Motorenfertigung der Daimler AG beschäftigt war, klagt ein festes Arbeitsverhältnis ein. Er argumentiert, seine Überlassung sei nicht von vorübergehender Dauer gewesen. Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg bittet den Gerichtshof um Auslegung der Leiharbeitsrichtlinie sowie um Klärung des Begriffs «vorübergehend». Heute erfolgt das Urteil in dieser Sache.

09:30 DEU: Online-Pk Deutscher Industrie- und Handelskammertag zu Lieferkettenproblemen mit DIHK-Vizepräsident Ralf Stoffels und DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier

10:00 DEU: Bundesgerichtshof verkündet Urteil zu erster Entschädigungsklage wegen des Corona-Lockdowns

10:15 DEU: Konferenz: "The ECB and Its Watchers" (per Livestream)

u.a. mit einer Rede der Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, mit EZB-Chefvolkswirt Lane (11.15 h) und EZB-Direktorin Schnabel (13.45 h), Frankfurt

11:00 DEU: Pk Verband der Bau- und Rohstoffindustrie zur Rohstoffstrategie 2022

FRA: Informelle Konferenz der EU-Ministerinnen und Minister für Tourismus

EUR: Kohäsionsforum mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

