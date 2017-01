TAGESVORSCHAU: Termine am 17. Januar 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 17. Januar:

^ TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 CH: Geberit Umsatz 2016 07:00 CH: Lindt & Sprüngli Umsatz 2016 07:00 F: Alstom Q3-Umsatz 08:00 D: Beiersdorf Umsatz 2016 08:00 D: Zalando Trading Update 2016 08:00 EU: Acea Kfz-Neuzulassungen 12/16 09:00 GB: Easyjet Pk zu weiterem Wachstum in Genf, Genf 10:30 GB: Verbraucherpreise 12/16 11:00 D: ZEW-Konjunkturerwartungen 01/17 12.00 USA: UnitedHealth Q4-Zahlen 13:00 USA: Morgan Stanley Q4-Zahlen 14:30 USA: Empire State Index 01/17 14:45 USA: Fed's Dudley Speaks on Consumer Behavior in New York

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE A: Schoeller-Bleckmann vorläufige Jahreszahlen F: Casino Q4 Trading Update F: Renault Q4 Absatz I: Fiat Chrysler Automobiles Absatz 12/16

SONSTIGE TERMINE 08:30 RU: Russischer Außenminister Sergej Lawrow zieht Bilanz des Jahres 2016 GB: Britische Premierministerin Theresa May hält Grundsatzrede zum geplanten Brexit 09:00 F: Wahl des EU-Parlamentspräsidenten, Straßburg 09:00 D: Einigungsstelle für einen Interessenausgleich beim Elektro-Konzern General Electric (GE) tagt erstmals (bis 18.01.) Am Mannheimer GE-Standort stehen rund 1000 Stellen zur Disposition.



Einen Fortsetzungs-Termin gibt es am 18.1.,9.00 Uhr. 09:30 D: Fortsetzung Prozess gegen Verantwortliche der ehemaligen Bremer Reederei Beluga, darunter Firmenchef Niels Stolberg, Bremen 10:00 D: Pk Drägerwerk zu "Zukunftsfabrik" u.a. mit CEO Dräger, Lübeck 10:00 D: Symposium des Bundeswirtschaftsministeriums "Modernising Germany - Innovation Agenda DE 2025" 10:15 h Rede von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) D: Konferenz zur Arbeitszeit "Leben_Arbeit_Zukunft - #Zeitzugestalten" (bis 18.01.) mit Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) und dem DGB-Vorsitzenden Reiner Hoffmann, Berlin 10:00 D: Das Bundesverfassungsgericht verkündet sein Urteil im Verbotsverfahren gegen die NPD. 10:30 D: Pk der Jones Lang LaSalle GmbH zum Berliner Bürovermietungs- und Investmentmarkt 2016 / 2017, Berlin D: Fortsetzung Baustoffmesse "Bau 2017". (bis 21.01.), München CH: Weltwirtschaftsforum Davos (bis 20.1.)°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ.

