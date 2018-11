TAGESVORSCHAU: Termine am 13. November 2018

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag,

den 13. November:

TERMINE UNTERNEMEN

07:00 CH: Ceva Logistics Q3-Zahlen

07:00 CH: PSP Swiss Property 9Monatszahlen

07:00 D: Fraport Verkehrszahlen 10/18

07:00 D: Grammer Q3-Zahlen

07:00 D: Bauer 9Monatszahlen

07:00 D: 1&1 Drillisch Q3-Zahlen

07:00 D: Cewe Stiftung Q3-Zahlen

07:00 D: Evotec Q3-Zahlen (Call 14.00 h)

07:00 D: Innogy Q3-Zahlen (Telefon-Pk 10 h)

07:00 D: Tom Tailor Q3-Zahlen

07:00 D: United Internet Q3-Zahlen

07:00 D: Ströer Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 D: Aareal Bank Q3-Zahlen (Call 9.30 h)

07:15 D: HelloFresh Q3-Zahlen

07:30 D: Medigene 9Monatszaheln

07:30 D: VTG Q3-Zahlen

07:30 D: HHLA Q3-Zahlen

07:30 D: Uniper 9Monatszahlen (Call 11.00 h)

07:30 D: Jenoptik 9Monatszahlen (Call 10.00 h)

07:30 D: Nordex Q3-Zahlen

07:30 D: Bayer Q3-Zahlen (Telefon-Pk 10 h)

07:30 D: Bilfinger Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

08:00 D: OHB 9Monatszahlen

08:00 GB: Vodafone Halbjahreszahlen

15:00 USA: Home Depot Q3-Zahlen

18:00 F: EDF 9Monatsumsatz

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

D: Wüstenrot & Württembergische Q3-Zahlen

D: Nemetschek Capital Markets Day

FIN: Fortum Capital Markets Day

GB: Prudential Investor Meeting

I: Mediaset 9Monatszahlen

NL: Ahold Delhaize Capital Markets Day

NL: Akzo Nobel ao Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

I: Frist für Überarbeitung des italienischen Haushaltsentwurfs läuft

aus.



Die EU-Kommission hatte den Entwurf zurückgewiesen, weil die

Schuldenpläne der populistischen Regierung in Rom grob gegen die

Stabilitätskriterien der Eurozone verstoßen.

08:00 D: Verbraucherpreise 10718 (endgültig)

08:00 D: Insolvenzen 08/18

08:00 D: Erwerbstätigkeit Q3/18

10:00 D: Bitkom Telefon-Pk zu "Blockchain - Wo steht die deutsche Wirtschaft?"

10:00 D: Pk DZ Bank: Konjunkturausblick 2019 mit Chefvolkswirt Stefan

Bielmeier und Chefanlagestratege Christian Kahler, Frankfurt

10:30 GB: Arbeitslosenzahlen 10/18

10:30 D: LBBW Pressegespräch zum Kapitalmarktausblick 2019 mit Chefvolkswirt

Uwe Burkert und Leiter Research Rolf Schäffer, Stuttgart

11:00 D: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/18

12:00 P: Verbraucherpreise 10/18 (endgültig)

14:00 PL: Handelsbilanz 09/18

15:00 F: Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht im EU-Parlament zur Zukunft

Europas, Straßburg

15:30 EU: EU-Kommission berät voraussichtlich über eine mögliche Visapflicht

für Briten nach dem Brexit

SONSTIGE TERMINE

D: Fortsetzung 12. Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung in Berlin

(bis 14.11.)

09:00 D: Deutsch-Marokkanisches Wirtschaftsforum vom Bundesministerium für

wirtschaftliche Zusammenarbeit und dem Euro-Mediterran-Arabischen

Länderverein (EMA e.V.), Berlin

11:00 D: Pk Creditreform zum "Schuldneratlas Deutschland 2018", Düsseldorf

13:00 D: "Batteries and Fuel Cells - from Raw Material to Recycling" Konferenz

Ulm ElektroChemical Talks (UECT), Ulm

13:00 D: Urteil im Rechtsstreit um Unterlassungsansprüche gegen das

Online-Bewertungsportal Yelp. Drei Fitnessstudios klagen wegen

schlechter Bewertungen auf Unterlassung.

GB: Veröffentlichung des Weltenergieberichts (World Energy Outlook)

durch die Internationale Energie-Agentur (IEA)

D: Fachmesse EuroTier (bis 16.11.), Hannover

Die im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindende EuroTier in Hannover gilt

als die weltgrößte Fachausstellung für Tierhaltung und -management

und wird seit 1993 von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft

(DLG) ausgerichtet.

D: LBS stellt neuen Immobilienatlas für Schleswig-Holstein vor, Kiel

D: Electronica (bis 16.11.), München

Internationale Messe für Komponenten, Systeme und Anwendungen der

Elektronik°

