TAGESVORSCHAU: Termine am 12. Juni 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 12. Juni:

^ TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: Maschinenaufträge 04/17 01:50 J: Erzeugerpreise 05/17 08:00 D: Beschäftigte und Umsatz im Handwerk Q1/17 10:00 I: Industrieproduktion 04/17 12:00 P: Verbraucherpreise 05/17 13:00 D: Deutsche Lufthansa Verkehrszahlen 05/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE DK: Novo Nordisk Investor/Analystentreffen GB: London Stock Exchange Group Investor update

SONSTIGE TERMINE D: Digital-Gipfel der Bundesregierung (bis 13.06.), Ludwigshafen Neben aktuellen Themen wie Smart Grids, Cloud Computing sowie Sicherheit und Schutz in der digitalen Gesellschaft steht auch ein Sonderthema zur Gesundheitsthematik im Fokus 09:00 D: Fortsetzung Prozess gegen die zwei Hauptzeugen aus der "Sachsensumpf"-Affäre, Dresden 10:00 D: Beratungsunternehmen EY stellt sein Bankenbarometer 2017 vor Dabei geht es unter anderem um folgende Fragen: Wie bewerten Banker in Deutschland die Perspektiven für die Geldinstitute? Soll der Jobabbau im Bankensektor anhalten? Wie werden sich die Gehälter entwickeln? Welche neuen Einnahmequellen wollen die Banken erschließen - sollen Bankkunden stärker zur Kasse gebeten werden? Und welche Rolle spielt der Brexit in den Planungen der deutschen Banken? 10:30 D: Dritte Tarifrunde im Groß- und Außenhandel 14:45 D: G20 Afrika-Partnerschaftskonferenz in Berlin (bis 13.06.) u.a. mit Teilnahme von Bundeskanzlerin Merkel, Bundesfinanzminister Schäuble, Entwicklungsminister Müller, IWF-Direktorin Lagarde, Weltbank-Präsident Kim LU: Treffen der EU-Minister für Landwirtschaft und Fischerei, Luxemburg

HINWEIS RU: Börse geschlossen°

