TAGESVORSCHAU: Termine am 10. Januar 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 10. Januar:

^ TERMINE MIT ZEITANGABE 02:30 CHN: Verbraucherpreise 12/16 06:00 CH: Sika Umsatz 2016 07:45 CH: Seco: Arbeitsmarktdaten 12/16 07:30 D: Metro Umsatz Weihnachtsquartal 2016 08:45 F: Industrieproduktion 11/16 13:00 D: Lufthansa Verkehrszahlen 12/16

SONSTIGE TERMINE 09:30 D: Pk Heinrich-Böll-Stiftung, Rosa-Luxemburg-Stiftung, BUND, Oxfam u.



a. präsentieren Konzernatlas 2017 der Agrar- und Nahrungsmittelindustrie 10:00 D: Pk Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) mit Präsident Dieter Kempf und Hauptgeschäftsführer Markus Kerber, Berlin 11:00 D: Jahres-Pk Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) und Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB), Berlin 11:00 D: Pk Markt für Gewerbeimmobilien in Deutschland Die Bank BNP Paribas stellt die Marktdaten 2016 für Gewerbeimmobilien in Frankfurt vor und gibt einen Ausblick auf den Büromarkt in Deutschland 2017 12:15 D: Lufthansa Digital Aviation Forum - Die Airline informiert über Auswirkungen und Chancen der Digitalisierung im Luftverkehr mit CEO Cars ten Spohr, Vorstandsmitglied Harry Hohmeister und dem Autor Jeff Jarvis 19:30 D: Neujahrsempfang Finanzaufsicht Bafin mit einer Rede von Bafin-Präsident Felix Hufeld, Frankfurt D: Abschluss Jahrestagung dbb Beamtenbund und Tarifunion (bis 10.01.) USA: Abschluss Commerzbank "German Investment Seminar 2017", New York USA: North American International Auto Show, Detroit°

