TAGESVORSCHAU: Termine am 07. Oktober 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 07. Oktober

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 CHE: Sika, Capital Markets Day

10:00 DEU: Hymer Group, Online-Pk zu Zahlen und Strategie

TERMINE KONJUNKTUR

07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 09/21

08:00 DEU: Industrieproduktion 08/21

08:45 FRA: Handels- und Leistungsbilanz 08/21

09:00 CHE: Währungsreserven 08/21

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 08/21

13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 09.09.2021

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

21:00 USA: Konsumentenkredite 08/21

FRA: Zweiter Teil des OECD-Ministerrats (bis 08.10.)

SONSTIGE TERMINE

08:55 FRA: Online-Konferenz der europäischen Aufsichtsbehörden EBA, ESMA und EIOPA: "Consumers in a digital world, what have we learnt?".



Zum Auftakt des 8. "Consumer Protection Day" ist eine Rede von EU-Finanzmarktkommissarin Mairead McGuinness geplant

09:30 DEU: Fortsetzung des Prozesses gegen vier Angeklagte im VW-Abgasskandal wegen des Vorwurfs des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs

09:30 DEU: "Auto Motor Sport"-Online-Kongress zur Mobilität der Zukunft mit den Vorstandsmitgliedern von Daimler, Markus Schäfer, von Skoda, Thomas Schäfer, von Thyssenkrupp, Bernhard Osburg, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung von Eon, Filip Thon, Steffen Krautwasser von SAP u.a., Stuttgart

09:45 DEU: Sky-TV-Sendergruppe - Veranstaltung "Das Entertainment der Zukunft" mit Sky-Deutschland-Chef Devesh Raj

10:00 DEU: Polens Verfassungsgericht entscheidet über die Frage des Vorrangs von nationalem Recht gegenüber EU-Recht

10:00 DEU: Online-Pk zur Vorstellung der Vermögensstudie der Allianz: "Allianz Global Wealth Report 2021"

11:00 DEU: Immobiliendienstleister Accentro und Institut der deutschen Wirtschaft (IW/Köln) stellen Studie zu Immobilienpreisen vor

11:00 DEU: BGH klärt: Darf ein privater Krankenversicherer mit einem "digitalen Arztbesuch" per App in der Schweiz werben?

14:00 DEU: Erster E-Lkw von Mercedes läuft vom Band mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) und dem Vorstandsmitglied der Daimler Truck AG, Karin Radström, Wörth am Rhein

ITA: Abschiedsbesuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Rom mit Privataudienz bei Papst Franziskus und Treffen mit Ministerpräsident Draghi

10:50: Audienz bei Papst Franziskus mit anschließendem Pressestatement

13:30: Arbeitsmittagessen mit Ministerpräsident Draghi und anschließender Pk

16:15: Teilnahme an Abschlussveranstaltung des diesjährigen Friedenstreffens von Sant’Egidio zusammen mit Papst Franziskus am Kolosseum

HINWEIS:

CHN: Feiertag, Börse geschlossen

