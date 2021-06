TAGESVORSCHAU: Termine am 01. Juni 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 01. Juni:

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Deutsche Wohnen, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: ProSiebenSat.1, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Fraport, Hauptversammlung (online)

11:00 GBR: Zeal Network, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Dell, Q1-Zahlen

USA: Zoom Video, Q1-Zahlen

USA: HP Enterprise, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Investitionen Q1/21

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21

08:00 RUS: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21

08:00 LTU: BIP Q1/21 (endgültig)

08:30 CHE: BFS: Detailhandelsumsätze 04/21

09:00 CHE: BIP Q1/21

09:00 HUN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21

09:00 POL: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21

09:00 NLD: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21

09:00 CZE: BIP Q1/21 (vorläufig)

09:00 HUN: BIP Q1/21 (endgültig)

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21

09:30 CZE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 05/21

10:00 POL: Verbraucherpreise 05/21 (vorläufig)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 04/21 (vorläufig)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 04/21

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 04/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 05/21 (vorläufig)

11:00 ITA: BIP Q1/21 (2. Veröffentlichung)

12:00 PRT: Industrieproduktion 04/21

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/21 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Bauinvestitionen 04/21

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 05/21

SONSTIGE TERMINE

FRA: Abschluss OECD-Ministerrat - Neuer Generalsekretär Cormann tritt an

Der Australier Cormann (50) war am 15.3. von den 37 OECD-Botschaftern bestätigt worden

+ 10.00: Statements des scheidenden Generalsekretärs Angel Gurría und von Cormann

+ 15.00: Abschluss-Pk Ministerrat, mit Cormann

Ministertreffen findet als Videokonferenz statt

10:00 DEU: Internationale Energieagentur (IEA) stellt Bericht "Net-Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector" vor (online) u.



a. mit Fatih Birol, Exekutivdirektor der IEA

11:00 DEU: Online-Pk Deutscher Bauernverband zur Bundestagswahl 2021

11:00 LUX: Start der Europäischen Staatsanwaltschaft am 1. Juni.

Heute nimmt die Europäische Staatsanwaltschaft ihre Arbeit auf. Die neue Institution soll gegen Betrug, Unterschlagung und Korruption im Zusammenhang mit EU-Geldern vorgehen.

+ 11.00 Pk

