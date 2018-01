TABASCO® Sauce feiert 150 Jahre Würze für Speisen und Getränke auf der ganzen Welt

Avery Island, Louisiana (ots/PRNewswire) - Im Jahr 1868 ernteteEdmund McIlhenny seine ersten Tabasco-Chilipflanzen, aus denen ereine pikante Sauce kreierte, um den Geschmack von Speisen für seineFamilie und Freunde aufzupeppen. Unbeabsichtigt sollte die Erfindungdieser simplen Sauce für immer die Art und Weise wandeln, wie man inder Welt Speisen genießt. Heute - 150 Jahre später - werden diegleichen drei Ingredienzen seiner TABASCO® Sauce, nämlichTabasco-Chilis, Salz und Essig, immer noch von Edmunds Familie aufAvery Island zur Reife gebracht und in Flaschen abgefüllt. DasVerfahren wurde praktisch nicht verändert.Die interaktive Multikanal-Presseveröffentlichung finden Sie hier:https://www.multivu.com/players/English/8241451-tabasco-celebrates-150-years/Dank der sorgfältigen Zubereitung und Vielfältigkeit von TABASCO®Sauce ist sie seit eineinhalb Jahrhunderten zum Freund vonKüchenchefs, Köchinnen und Köchen zu Hause, Barkeepern undFeinschmeckern geworden. Zum 150-jährigen Jubiläum wird die McIlhennyCompany, die Hersteller von TABASCO® Sauce, diesen historischenMeilenstein mit Feierlichkeiten über das gesamte Jahr zelebrieren.Sie sind den Menschen gewidmet, die "diese berühmte Sauce, die Mr.McIlhenny macht" zur elementaren Würze, zur unverzichtbaren Zutat inKüchen und zu einem wesentlichen Bestandteil klassischer und modernerRezepte weltweit gemacht haben.TABASCO® Sauce ist nicht nur aufgrund ihrer Omnipräsenz, sondernauch wegen ihrer Vielfältigkeit eine einzigartige globale Marke. Diekultverdächtige Flasche mit dem roten Verschluss und demrautenförmigen Etikett wird in mehr als 185 Ländern und Territorienverkauft und in 22 Sprachen und Dialekten beschriftet. Dieseunverkennbare Chilisauce findet ihre Heimat sowohl in normalenGaststätten an den Geschäftsstraßen, Imbissbuden und feinstenSpeiselokalen als auch im Gewürzregal zu Hause, auf Küchentheken undsogar in Handtaschen von kulinarischen Genießern auf dem gesamtenGlobus."Meine Familie und wir alle bei der McIlhenny Company sindwirklich beeindruckt von der Liebe für unsere TABASCO® Sauce, die unszu diesem unglaublichen Jubiläum geführt hat", sagte Anthony A.Simmons, Präsident und CEO der McIlhenny Company und Familienmitgliedder fünften McIlhenny-Generation. "Ich weiß nicht, ob meinUrurgroßvater sich je erträumt hat, dass sein im Hinterhofgegründetes Geschäft einer komplett neuen Lebensmittelkategorie zueinem derartig erfolgreichen Aufstieg verhelfen würde.Einhundertfünfzig Jahre später bin ich aber davon überzeugt, dass erglücklich gewesen wäre, so viel geschmackvolles Essen an so vieleMenschen und an so viele Orte auf der ganzen Welt gebracht zu haben.Es ist spannend sich vorzustellen, wohin die TABASCO® Sauce inZukunft noch hinkommen wird und wie man sie in den nächsten 150Jahren verwenden wird."Das 150-jährige Jubiläumsfest beginnt in New Orleans mit einerzeitlich begrenzten Inszenierung von TABASCO: A Burlesque Opera,einer komödiantischen Burleske aus dem späten 19. Jahrhundert, diemehr als ein Jahrhundert lang nicht in Gänze aufgeführt worden ist.Eintrittskarten für die Show, die von der New Orleans OperaAssociation produziert wurde, stehen für die allgemeineÖffentlichkeit unter http://neworleansopera.org/operas fürAufführungen vom 25. bis 28. Januar 2018 zur Verfügung.Die Feierlichkeiten werden am 28. Januar 2018 fortgesetzt, wennviele der renommiertesten Küchenchefs und kulinarischen Einrichtungenaus New Orleans an der bisher ersten TABASCO® Week in Zusammenarbeitmit der New Orleans Tricentennial Commission teilnehmen, die indiesem Jahr das 300-jährige Jubiläum der Stadt New Orleans feiernwird. Zum offiziellen Feiertag werden Chefkoch-Partnerschaften derTABASCO® Brand, exklusive Menüs, besondere Gerichte und noch vielmehr präsentiert.Von New Orleans aus wird sich die Geburtstagsfeier auf den Wegmachen, um die Rolle der TABASCO® Sauce in der Küche auf dem gesamtenGlobus zu würdigen. Die McIlhenny Company wird Fans in New York,London, Shanghai und darüber hinaus zu großen und kleinerenVeranstaltungen einladen, bei denen sie selbst probieren können, wieSpitzen-Küchenchefs und kreative Köche weltweit die Chilisauce aufspannende und überraschende Weise verwenden. Mithilfe der Magie eines360*-Videos können sich Event-Besucher aus der ganzen Welt nach AveryIsland versetzen lassen, wo die im Familienerbe weitergegebenenFelder voller Tabasco-Chilipflanzen blühen, gemaischte Chilis inEichenfässern reifen und im TABASCO® Sauce-Werk immer noch jedeeinzelne Flasche der weltberühmten Sauce hergestellt wird.Für diejenigen, die gern zuhause feiern, hat die TABASCO® BrandKüchenmeister- und Barkeeper-Freunde aus der ganzen Welt gebeten,klassische Gerichte und Getränke ins Rampenlicht zu stellen, die dieSauce zum Kult gemachten haben, aber auch beliebte und manchmalerstaunliche Speisen, die die TABASCO® Sauce heute weiterhin zurunentbehrlichen Zutat machen. Rezepte werden das ganze Jahr hindurchauf TABASCO.com und in den sozialen Netzwerken der TABASCO® Brandveröffentlicht, neben Schnappschüssen von der reichen und legendärenRolle, die diese Chilisauce in der Geschichte des Essens und Trinkensund der amerikanischen und globalen Kultur gespielt hat.Um mehr über das 150-jährige Jubiläum der TABASCO® Sauce zuerfahren, besuchen Sie bitte TABASCO.com oder folgen Sie derKonversation in den sozialen Medien über #TABASCO150.Über die McIlhenny CompanyDie McIlhenny Company stellt Produkte der TABASCO® Brand her, diein mehr als 185 Ländern und Territorien verkauft und in 22 Sprachenund Dialekten etikettiert werden. Das 150 Jahre alte Unternehmenproduziert ein Sortiment von Chilisaucen, darunter die weltberühmteTABASCO® Brand Original Red Sauce, Green Jalapeño Sauce, Chipotle Sauce, SWEET & Spicy Sauce, Habanero Sauce, Garlic Pepper Sauce, Buffalo Style Hot Sauce und Sriracha Sauce