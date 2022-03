TAAT™ wird in über 300 Geschäften in Puerto Rico und Houston (Texas) eingeführt

Quelle: IRW Press

Las Vegas und Vancouver, 18. März 2022 – TAAT™ Global Alternatives Inc. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FWB: 2TP) (das „Unternehmen“ oder „TAAT™“) freut sich bekannt zu geben, dass alle seine drei TAAT™-Sorten (Original, Smooth und Menthol) in mehr als 180 neuen Geschäften in Houston (Texas, viertgrößte US-Stadt) und mindestens 120 Geschäften in Puerto Rico (die nach einer Testplatzierung in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung