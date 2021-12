TAAT™ verstärkt mit 350 weiteren Geschäften in Virginia seine Präsenz im Nordosten der USA

Quelle: IRW Press

Las Vegas und Vancouver, 3. Dezember 2021 – TAAT™ Global Alternatives Inc. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FWB: 2TP) (das „Unternehmen“ oder „TAAT™“) freut sich bekannt zu geben, dass TAAT™ Original, Smooth und Menthol zusätzlich zu seinen bestehenden Geschäften in Richmond (Virginia) nun in weiteren 350 Einzelhandelsgeschäften im Bundesstaat Virginia (8,5 Millionen Einwohner1; 14 % der Erwachsenen2 konsumieren Zigaretten) verkauft ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung