TAAT™ startet angesichts der bevorstehenden bundesweiten Anti-Nikotin-Vorschriften die Initiative „Beyond Nicotine™“ zur Förderung der Bekanntheit von TAAT™, der nikotinfreien Alternative zu Tabakzigaretten

Quelle: IRW Press

Als im April 2021 Berichte über die Absicht der Regierung Biden, den Nikotingehalt in Tabakzigaretten zu senken, die Runde gemacht haben, hat TAAT™ eine Initiative mit dem Titel „Beyond Nicotine™“ gestartet, um die Bekanntheit TAAT™ bei Rauchern ab 21 Jahren in Erwartung dieser potenziellen regulatorischen Maßnahmen zu unterstützen. Nach einer erfolgreichen Markteinführung von TAAT™ in Ohio im 4. Quartal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung