TAAT™ sponsert Team von ehemaligem Boxweltmeister Floyd Mayweather für den Kampf gegen Logan Paul am 6. Juni 2021

Quelle: IRW Press

Am Sonntag den 6. Juni 2021, um 20:00 Uhr EDT tritt ehemaliger Boxweltmeister Floyd Mayweather im Hard Rock Stadium in Miami mit 65.326 Sitzplätzen gegen Logan Paul an. Im Rahmen einer Sponsorenvereinbarung mit dem Unternehmen werden mehrere Mitglieder des Teams von Mayweather beim Betreten der Arena und beim Weg zum Ring Baseballmützen mit dem TAAT™-Logo tragen. Frühere Boxveranstaltungen mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung