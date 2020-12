TAAT™ meldet freiwillige Ausübung von Warrants aus der Privatplatzierung vom Oktober 2020 für einen Bruttoerlös von CAD$10.000.000

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Vancouver, 11. Dezember 2020 – TAAT™ Lifestyle & Wellness Ltd. (CSE: TAAT) (OTCQB: TOBAF) (FRANKFURT: 2TP2) (das „Unternehmen“ oder „TAAT™“) freut sich bekannt zu geben, dass 4.992.308 Stammaktienkaufwarrants, die in Verbindung mit einer in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 9. Oktober 2020 angekündigten Privatplatzierung (die „Platzierung“) in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



