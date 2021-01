TAAT™ Menthol ist als erste TAAT™-Sorte ausverkauft und wird von Ohio-Tabakhändlern nachbestellt

Quelle: IRW Press

Während der ersten Wochen, in denen TAAT™ Original, Smooth und Menthol für volljährige Raucher in Ohio erhältlich waren, war die Sorte TAAT™ Menthol die erste, die von Tabakwarenhändlern, bei denen diese Sorte ausverkauft war, nachbestellt wurde. Vor der Markteinführung von TAAT™ in den Vereinigten Staaten gab das Unternehmen eine Pressemitteilung heraus, in der es seine Absicht darlegte, einen strategischen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung