TAAT Lifestyle & Wellness: Das sieht gefährlich aus!

Nach dem Hoch vom 5. Oktober bei 2,77 Euro ging die Aktie der TAAT Lifestyle & Wellness Ltd. in eine Korrektur über. Ihr erstes Tief wurde am 9. Oktober bei 1,47 Euro ausgebildet. Zwei Wochen später fiel die Aktie am 28. Oktober bis auf 1,35 Euro zurück und erreichte damit ihren 50-Tagedurchschnitt.

Der gleitende Durchschnitt konnte von den Käufern behauptet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung