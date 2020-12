TAAT Lifestyle & Wellness: Das Verkaufssignal setzt sich durch

Bei der Aktie der TAAT Lifestyle & Wellness Ltd. ist geschehen, was eigentlich nicht hätte geschehen sollen, denn der Kurs fällt in dieser Woche signifikant unter seinen 50-Tagedurchschnitt bei 1,85 Euro zurück. Angekündigt hatte sich das Drama schon seit einigen Tagen, denn im Anschluss an das Hoch vom 20. November war der Kurs in eine Abwärtsbewegung übergegangen.

Sie hatte den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung