TAAT Lifestyle & Wellness Ltd. unterzeichnet Absichtserklärung zwecks Übernahme von führender US-Hanfzigarettenmarke, die an mehr als 1.600 Einzelhandelsstandorten vertrieben wird

Quelle: IRW Press

Die in Oregon ansässige Firma Redwood ist ein „Seed-to-Smoke“-Hanfunternehmen (in etwa: vom Saatgut zum Raucherprodukt), das eine Linie von hochwertigen Rauchwaren anbietet, die aus eigenem biologisch angebautem Hanf hergestellt werden. Das Produktangebot von Redwood ist in mehr als 1.600 Einzelhandelsgeschäften in den USA erhältlich. Das Unternehmen möchte diese Einzelhandelspräsenz nutzen, um Beyond TobaccoTM nach seiner mit Spannung erwarteten Markteinführung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung