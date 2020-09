TAAT Lifestyle & Wellness Ltd.: „Ein angemessenes Erscheinungsbild“: Beyond Tobacco™-Verpackung wurde zur Ausrichtung an das Angebot der Tabakindustrie neugestaltet

Quelle: IRW Press

Das Unternehmen legt vorläufige neue Verpackungsdesigns für Beyond Tobacco™ für seine Sorten Original, Smooth und Menthol vor. Dieses neue Verpackungsdesign, das für eine Charge kommerzieller Proben von Beyond Tobacco™ verwendet wird, wurde konzipiert, um aktuelle volljährige Raucher von Tabakprodukten anzusprechen, wobei Verpackungsmerkmale identifiziert wurden, die von den Verbrauchern am häufigsten erkannt und gewünscht werden. Außerdem sollte das Erscheinungsbild von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung