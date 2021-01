TAAT Lifestyle & Wellness: Kein Durchkommen

Die Bullen mühen sich, doch bislang will es ihnen bei der Aktie der TAAT Lifestyle & Wellness Ltd. nicht gelingen, die hohen Widerstände zu überwinden, die sich derzeit vor ihnen aufbauen. Seit Anfang des Jahres bereits rennen die Käufer vergeblich gegen den 50-Tagedurchnitt an. Er deckelt derzeit bei 1,78 Euro den Kurs.

Auch den Abwärtstrend seit dem Hoch vom 20. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung