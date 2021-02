TAAT Lifestyle & Wellness: Die Bullen backen wieder kleinere Brötchen

Die Aktie der TAAT Lifestyle & Wellness Ltd. konnte am 20. November bis auf ein Hoch bei 2,73 Euro vordringen. Mit ihm wurde das Hoch vom 5. Oktober bei 2,77 Euro ganz knapp verfehlt. Im Anschluss an das Novemberhoch ging der Wert in eine lange anhaltende Konsolidierung über.

Sie ließ den Kurs unter den 50-Tagedurchnitt zurückfallen und im Januar eine ...



