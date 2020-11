TAAT Lifestyle & Wellness Aktie: Unfassbar!

Es ist bislang eine irre Woche für die TAAT Lifestyle & Wellness Aktie. Und insbesondere der gestrige Handelstag hatte es in sich. So konnte der Kurs zunächst bis zum späten Abend am Donnerstag um starke 13 Prozent zulegen und erreichte mit 2,73 EUR ein neues Jahreshoch. Bis dahin stand für die Woche ein Plus von sagenhaften 44 Prozent zu Buche.