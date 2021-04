TAAT Lifestyle & Wellness-Aktie: Die Talfahrt wird fortgesetzt

Die Aktie der TAAT Lifestyle & Wellness Ltd. macht den investierten Anlegern seit Mitte Februar nur noch wenig Freude, denn der Wert ist in einen stabilen Abwärtstrend übergegangen. Zuvor hatte die Aktie am 1. Februar bei 3,96 Euro ein Hoch ausgebildet und dieses mit dem Anstieg vom 16. Februar auf 3,83 Euro nicht mehr ganz erreichen können.

Zwar sahen wir ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung