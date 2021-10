TAAT Lifestyle & Wellness-Aktie: Diese Unterstützung muss verteidigt werden!

Im Anschluss an das Hoch vom 30. August startete eine dynamische Konsolidierung. Sie konnte von den Bullen bis zum heutigen Tag nicht beendet werden. Unangenehm für die Käufer war, dass der 50-Tagedurchschnitt in der zweiten Septemberhälfte erreicht und unterschritten wurde. Tagelang versuchten die Käufer vergeblich, ihn wieder nachhaltig zu überschreiten. Die Konsequenz dieser Schwäche ist der massive Abverkauf, der in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung