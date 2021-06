Die Aktie der TAAT Lifestyle & Wellness Ltd. bildete am 16. Februar ein Hoch bei 3,83 Euro aus und ging anschließend in eine Abwärtsbewegung über. Der Kurs fiel daraufhin bis zum 15. April auf ein Tief bei 2,03 zurück. Erneut rafften sich die Käufer hier auf und erzwangen bis zum 3. Mai den Anstieg auf ein Hoch bei 3,51 Euro.

Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung