TAAT Lifestyle & Wellness-Aktie: Der Abwärtsdruck war stärker

Die Aktie der TAAT Lifestyle & Wellness Ltd. bildete am 16. Februar bei 3,83 Euro ein Hoch aus und ging von diesem aus in einen neuen Abwärtstrend über. Er erreichte Anfang März den 50-Tagedurchschnitt. Zunächst gelang es den Bullen, den gleitenden Durchschnitt zu behaupten.

Auf der Oberseite wurde aber das Ziel verfehlt, den Abwärtstrend zu brechen. Dies führte dazu, dass



