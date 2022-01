TAAT Global Alternatives: Aufwärtstrend?

TAAT Global Alternatives ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen. Das Unternehmen entwickelt TAAT, eine tabak- und nikotinfreie Alternative zu herkömmlichen Zigaretten, die in den Sorten Original, Smooth und Menthol angeboten wird.

In über 2.000 Läden erhältlich

Am 11. Januar gab das Unternehmen bekannt, dass TAAT nun in über 2.000 Läden in 31 US-Bundesstaaten erhältlich ist.

Unter der Leitung von Setti Coscarella, der in seiner



