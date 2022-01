TAAT Global Alternatives-Aktie: Starke News!

TAAT Global Alternatives hat veröffentlicht, dass alle drei Sorten TAAT (Smooth, Original und Menthol) mittlerweile in 2.000 Einzelhandelsgeschäften in 31 Bundesstaaten in den USA, zum Verkauf angeboten werden. Es ist dem Unternehmen gelungen, ein landesweites Netz an Vertriebshändlern zu erschaffen und zeitgleich eine angesehene Lieferkette für die Produktion von TAAT in gewinnenden Mengen zu etablieren. Dazu zählt auch die interne Herstellung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



