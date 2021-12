TAAT Global Alternatives-Aktie: Kommt der Durchbruch noch?

Die TAAT Global Alternatives Aktie hat es in den letzten Monaten nicht geschafft, ihr Potenzial aufzuzeigen. Der Kurs ging zwar in den Sommermonaten wieder in den Bereich um 3 Euro, doch seitdem geht es eigentlich fast ausnahmslos nach unten. Der Kurs hat unlängst die 2 Euro-Marke durchbrochen und bewegt sich damit zielsicher auf die 1 Euro-Marke zu. Was ist aus dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung