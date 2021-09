TAAT Global Alternatives-Aktie: Darauf kommt es jetzt an!

So liefen die Kurse von TAAT Global bis dorthin und prallten dann vorerst einmal ab. Aktuell bewegen sie sich in einem sehr herausragenden Unterstützungsbereich von etwa 2,50 EUR. Es ist auch schon zu sehen, wie die Bullen eine Stabilisierung bewirken können. Im besten Fall kann es nun realisiert werden den Anteilschein abermals in Richtung des Widerstands zu drücken.

Das sind die Ziele ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!