TAAT Global Alternatives-Aktie: Aufwärtspotenzial!

Für die TAAT Global Alternatives-Aktie ist es bislang ein erfreuliches Jahr: An dem Canadian Stock Exchange hat das Papier seit Januar rund elf Prozent zugelegt. Vorige Woche ist der Kurs jedoch in den Keller gewandert: 11.57Prozent hat der Titel in den vergangenen fünf Tagen verloren. 3.78 Prozent verlor das TAAT-Papier auch im Tagesverlauf bis 16 Uhr MEZ – und notierte damit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung