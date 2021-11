TAAT Global Alternatives-Aktie: Die Aktie schwächelt – das Potenzial bleibt groß!

TAAT Global Alternatives hat die Anleger trotz seiner patentierten Glimmstengel noch nicht wirklich überzeugen können. Seit Ende August befindet sich die Aktie in einer Abwärtsbewegung. Zum Auftakt in die neue Woche gab es an der kanadischen Heimatbörse weitere Verluste von über 3 Prozent. Dabei sackte der Kurs unter das bisherige Bewegungstief von 3,200 kanadischen Dollar (CAD) ab.

