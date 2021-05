TAAT GLOBAL ALTERNATIVES-Aktie: Das Allzeithoch in Griffweite!

Die TAAT GLOBAL ALTERNATIVES-Aktie war in den letzten Tagen einer der großen Gewinner an der Börse. Die Aktie des Anbieters nikotin- und tabakfreier Zigaretten ist innerhalb von zehn Tagen von 2,10 Euro auf 3,10 Euro gestiegen – ein sattes Plus von fast 50 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Aktie sogar über 3,50 Euro. Das im Februar dieses Jahres aufgestellte Allzeithoch bei ca. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!