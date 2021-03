TAAT-Aktie: Vorsicht!

Der Kursschub gegen Ende der Woche hat nichts gebracht. Unterm Strich ging es mit der TAAT-Aktie in der vergangenen Woche an der Frankfurter Börse rund 6 % abwärts. Nun befindet sich die Aktie an einer entscheidenden Stelle.

Die Rede ist von der charttechnischen Unterstützung im Bereich um 2,50 EUR. Hält diese nicht, könnte es nochmals kräftig runter gehen. Der nächste Unterstützungsbereich liegt ...



