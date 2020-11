TAAT Aktie: Kommt der Erfolg?

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichteten unsere Autoren, wie es aktuell bei TAAT aussieht. Ihre Analysen in der Zusammenfassung:

Der Stand! Es ist so weit – die ersten alternativen Zigaretten von TAAT gehen an den Markt. Doch die Kurse sanken gleichzeitig. Was steht hier nun bevor? Die Entwicklung! Bei Taat Lifestyle waren die letzten Wochen und Monate sehr volatil, doch die Fokussierung im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!