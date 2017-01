T2: TRAINSPOTTING - Der Soundtrack zur Kultfilm-Fortsetzung erscheint am 27. Januar

Berlin (ots) - So feiert man das Jubiläum eines Kultfilms! Etwasmehr als 20 Jahre nach dem ersten Kinofilm folgt nun die Fortsetzung"T2: Trainspotting"! Es gibt nur wenige Filme, die die 90er Jahre soprägten wie "Trainspotting" von Regisseur Danny Boyle (u.a SlumdogMillionaire). Der Soundtrack zu "Trainspotting" - allen voranUnderworlds Single "Born Slippy" - eroberte die Charts und gehört zuden populärsten Filmsoundtracks der letzten Dekaden. Jetzt folgtendlich eine Fortsetzung! Am 16. Februar kommt "T2: Trainspotting" indie Kinos. Der Soundtrack zu "T2: Trainspotting" ist ab heute(13.01.) vorbestellbar und erscheint am 27. Januar!Zwanzig Jahre nach den Ereignissen von "Trainspotting" kehrtRenton (Ewan McGregor) nach Leith zurück, wo sich manches geänderthat und vieles gleich geblieben ist und wo seine alten Freunde undBekannten, darunter Spud (Ewen Bremner), Sick Boy (Jonny Lee Miller)und Begbie (Robert Carlyle), schon auf ihn warten. Die Fortsetzungbasiert auf dem Irvine Welsh Roman "Porno" aus dem Jahre 2002.Das ganze wird musikalisch mit einem fantastischen Soundtrackuntermalt. Ebenso wie die Hauptfiguren hat sich auch der Sound in den20 Jahren seit dem ersten Teil des Kultfilms weiterentwickelt. Unddoch bringt Danny Boyle auch hier alte Bekannte zurück: Underworldkreieren eine Neuauflage von "Born Slippy" mit dem Titel "SlowSlippy" und Iggy Pop präsentiert seinen Song "Lust For Life" im Remixvon The Prodigy. Neben Klassikern von Blondie, Queen und Frankie Goesto Hollywood gibt es auch Tracks von High Contrast, Fat White Family,Young Fathers und Wolf Alice auf dem Soundtrack, der am 27. Januarerscheint. Der Film startet am 16. Februar in den deutschen Kinos.Hier gibt es einen Trailer zu "T2: Trainspotting" zu sehen:https://www.youtube.com/watch?v=g3gh9U2GlNUTRACKLISTING "T2: TRAINSPOTTING"Lust For Life - Iggy Pop (The Prodigy Remix)Shotgun Mouthwash - High ContrastSilk - Wolf AliceGet Up - Young FathersRelax - Frankie Goes To HollywoodEventually But (Spud's letter to Gail) - Underworld, Ewen BremnerOnly God Knows - FathersDad's Best Friend - The RubberbanditsDreaming - BlondieRadio Ga Ga - QueenIt's Like That - RUN-DMC, Jason Nevins(White Man) In Hammersmith Palais - The ClashRain Or Shine - Young FathersWhitest Boy On The Beach - Fat White FamilySlow Slippy - UnderworldPressekontakt:Giang.Reinemer@umusic.comOriginal-Content von: Universal International Division, übermittelt durch news aktuell