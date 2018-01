"Szene Deutschland": Sascha Bisley für ZDFinfo unter Preppern (FOTO)

Mainz (ots) -Wenn die Katastrophe hereinbricht, wollen die sogenannten Preppergewappnet sein: Sie bereiten sich auf den Ernstfall vor, indem sieVorräte horten, Bunker bauen und minutiöse Exit-Strategien planen.Für die Reihe "Szene Deutschland" erkundet Reporter Sascha Bisleyihre Welt. "Prepper - Leben für den Ernstfall" ist erstmals amMittwoch, 10. Januar 2018, 20.15 Uhr, in ZDFinfo zu sehen.In der Prepper-Community tummeln sich nicht nurVerschwörungstheoretiker, Apokalyptiker oder notorische Angsthasen.Viele wollen einfach auf eine Krise, zum Beispiel einen längerenStromausfall, vorbereitet sein. Zu den Preppern (vom Englischen "toprepare", sich vorbereiten) gehören auch Familienväter, die in ihrenKellern für sich, die Partnerin und die Kinder Konserven undMedikamente lagern. Auch Städter zählen dazu, die sich inSurvival-Camps darin ausbilden lassen, zu jagen, Feuer zu machen undHütten zu bauen.Sascha Bisley trifft auf Prepper, die sich dagegen wehren, in dierechte Ecke gedrängt zu werden. Gerne verweisen sie dabei auf dasZivilschutzkonzept der Bundesregierung, das der deutschen Bevölkerungrät, einen Vorrat für zwei Wochen an Lebensmitteln, Medikamenten undFeuermaterial vorzuhalten. Bei einer Feuerwehrübung in der hessischenProvinz lernt Sascha Bisley einen Einsatzleiter kennen, der sagt,dass der Staat die Bevölkerung im Ernstfall lediglich für sehr kurzeZeit versorgen könne. Dafür habe der Bund unter anderem staatlicheReserven an geheimen Orten gelagert.Sascha Bisley, ehemaliger Gewalttäter und heute als Sozialarbeiterund Autor aktiv, war für die ZDFinfo-Reihe "Szene Deutschland"bereits "unter Junkies", "unter Hooligans" und "unter Tätern".https://presseportal.zdf.de/pm/zdfinfo-highlights-2018/http://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFinfohttp://facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/szenedeutschlandPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell