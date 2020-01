Syzygy AG: Interview mit Erwin Greiner (CFO) auf der Münchener Kapitalmarktkonferenz

Sehr geehrter Herr Greiner, wir haben ja schon beim letzten Mal im Rahmen der MKK über Ihr Unternehmen, die Syzygy AG, ausführlich gesprochen. Insofern ist eine Vorstellung eines weiteren Überlebenden des damaligen Neuen Marktes, der Syzygy ja ist, wohl nicht notwendig. Dafür aber gibt es sehr wichtige Nachrichten, so steht bei Ihnen ein Wechsel an der Unternehmensspitze an. Was können ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Syzygy



mehr >