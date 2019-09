Syte bringt 21,5 Millionen USD in Series B-Finanzierungsrunde für die globale Expansion seiner Visual AI-Lösungen auf

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Syte (https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.syte.ai&data=02%7C01%7CDominic.Sweeney%40cision.com%7Cec26f3c4619f49a96ccb08d7313bf7dc%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C637032005968182572&sdata=AGpfEbS%2FwJt2h9hTb%2F6SERlPZl%2BRrSHG1ZE9EO3CPec%3D&reserved=0),führendes Technologieunternehmen für visuelle KI, das für dievisuelle Suche nach einigen der weltweit größtenE-Commerce-Unternehmen bekannt ist, gab heute bekannt, dass es 21,5Millionen USD in der Series B-Finanzierungsrunde unter Führung vonViola Ventures aufbringen konnte, zu der hochkarätige Investoren,Storm Ventures, Commerce Ventures und Axess Ventures gehören. Allebisherigen Investoren nahmen ebenfalls an der Runde teil, so dass dieSyte-Gesamtfinanzierung bis heute 30 Millionen USD erreichen konnte.Syte hat die Einführung der Visual AI-Technologie in denEinzelhandel angeführt, indem es die derzeit genaueste visuelle KIauf dem Markt bereitgestellt hat, so Microsoft. Die Kamerafunktionermöglicht es Käufern, das Produkt zu fotografieren, an dem sieinteressiert sind, und nach optisch ähnlichen Produkten auf derWebsite eines bestimmten Einzelhändlers zu suchen. Zu den Kunden desUnternehmens gehören Farfetch, Marks & Spencer, boohoo und TommyHilfiger.Syte bietet zudem Recommendation Engines, In-Store-Lösungen wieSmart Mirrors und In-Store-Stylists sowie Deep AI Tagging, um dieKennzeichnung von Produktattributionen zu unterstützen. DasUnternehmen plant sein Angebot mit dieser Finanzierungsrunde um dieVisual AI-basierte Personalisierung zu erweitern.Zum Gründungsteam von Syte gehören Ofer Fryman, Lihi Pinto Fryman,Idan Pinto und Dr. Helge Voss, die mit ihren unterschiedlichenErfahrungen, von Wealth Management bis zu maschinellem Lernen, zumstarken Wachstum von Sytes beigetragen haben."Unsere Vision sieht vor, die Produktfindung und damit auch dasE-Commerce-Erlebnis für Einzelhändler und Verbraucher gleichermaßenzu transformieren", so Ofer Fryman, Mitbegründer und CEO von Syte."Diese Vision hat uns seit der Gründung von Syte geleitet und sie istes, die uns auch weiterhin leitet, wenn wir in diese Phase desHyperwachstums eintreten. Die Validierung unserer Technologie undProduktentwicklung kommt von unseren Kunden, die sich für Syteentschieden haben, damit sie im schnelllebigen Einzelhandelkonkurrenzfähig bleiben. Im Rahmen dieser Finanzierungsrunde freuenwir uns darauf, unser Produktangebot zu erweitern, um unseren Kundenbei weiteren Aspekten ihrer digitalen Innovation zur Seite zustehen."Diese Entwicklungen sind bereits im Gange. Syte berichtet von derNeueröffnung eines Büros in New York City im vergangenen Juli, undein weiteres Büro soll gegen Ende des Jahres in San Franciscohinzukommen. Das Unternehmen plant zudem 70 neue Teammitglieder für2020 in seinen Geschäftsstellen in den USA und in Tel Aviveinzustellen, um dem wachsenden Kundenkreis gerecht zu werden und umdas erwartete Umsatzwachstum von 300% im kommenden Jahr zuermöglichen."Nur ganz selten finden wir Unternehmen, die es geschafft haben,ein technologisches Problem zu lösen, an dem Technologieriesen seitJahren ohne Erfolg gearbeitet haben", so Ronen Nir, General Partnerbei Viola Ventures. "Das Feedback vom Markt ist eindeutig undschnell, und die Akzeptanz der Lösung von Syte ist beispiellos. Wirfreuen uns, eine bedeutende Finanzierungsrunde leiten zu können, dieUnternehmen auf ein neues Niveau bringen wird."Weitere Informationen über Site finden Sie auf www.syte.ai.Informationen zu SyteSyte ist Anbieter für Visual AI-Technologie, mit der Einzelhändlerdie persönliche Inspiration einzelner Käufer unter Verwendung derderzeit genauesten künstliche Intelligenz auf dem Markt nutzen, umdie richtigen Produkte zum richtigen Zeitpunkt zu liefern. Syte wurde2015 gegründet und entwickelte die Kamerafunktion für führende Markenwie Farfetch, Marks & Spencer, boohoo, Tommy Hilfiger und zahlreicheandere, wobei das Unternehmen seine Partnerschaft mitTechnologieinnovatoren wie Microsoft und SAP wirksam einsetzenkonnte. Bis heute konnte das Unternehmen 30 Millionen USD vonInvestoren aufbringen, darunter Viola Ventures, Storm Ventures,Commerce Ventures, Axess Ventures, NHN Ventures, Magma, NaverCorporation, Line Corporation, Remagine Ventures, North Base Media,KDC Ventures and Lyra Ventures.Informationen zu Viola VenturesViola Ventures ist Teil von Viola, der führendentechnologieorientierten Investmentgruppe Israels, mit einemverwalteten Vermögen von über 3 Milliarden USD. Viola Ventures wurde2000 gegründet und unterstützt Start-ups in der Frühphase auf dem Wegzu globalen Branchenführern. Der Fonds verwaltet über 1 Milliarde USDund unterstützt bekannte Unternehmen Israels wie Payoneer,Lightricks, Outbrain und ironSource. Erfahren Sie mehr über Viola aufwww.viola.vc.Pressekontakt:Sarah Louhichisarah@flamepr.com+44-(0)20-3357-9740Original-Content von: Syte, übermittelt durch news aktuell