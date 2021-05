Systemrisiko Schattenbank: So gelingt die Regulierung von BlackRock & Co!

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Die jüngsten Finanzskandale haben etwas gemeinsam: Alle hatten ihren Ursprung bei sogenannten Schattenbanken – wie den Hedgefonds Archegos und Greenhill. Sie investieren deutlich breiter als traditionelle Anlagefonds: vorwiegend in riskante Anlageklassen oder Firmenkredite, die größtenteils an hochverschuldete Akteure vergeben werden. Dennoch werden sie nicht in dem Ausmaß wie gewöhnliche Geldinstitute beaufsichtigt und reguliert.

