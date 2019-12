Systematische Misshandlungen in Kurheimen für Kinder (FOTO)

Mainz (ots) - 1.000 Fälle ausgewertet: 60 % leiden noch heute unter Spätfolgen /Niedersächsische Sozialministerin Reimann: "Auswertung beeindruckend und tieferschütternd, brauchen Aufarbeitung"Mainz. Eine Untersuchung des ARD-Politikmagazins "Report Mainz" zeigt, dassviele Erwachsene noch heute unter Misshandlungen in Erholungskuren leiden, indie sie zwischen 1950 und 1990 geschickt wurden. Die Redaktion hat systematisch1.000 Erfahrungsberichte ehemaliger Kurkinder ausgewertet. Es ist die ersteempirische Untersuchung zu den "Erholungskuren". Demnach bewerten 93 Prozent derehemaligen Kurkinder ihre Kur negativ. Mehr als 60 Prozent von ihnen schreiben,noch heute unter den Erlebnissen zu leiden - in Form von Angst- undEssstörungen, Panikattacken und Depressionen."Psychoterror" und "Folter"Zwischen 1950 und 1990 wurden hunderttausende Kinder zur Erholung in Kurzentrengeschickt. Viele von ihnen wurden geschlagen und gequält: "Ein Aufenthalt in derHölle, der mein ganzes Leben verändert hat", schreibt ein Betroffener. "Es warenausnahmslos traumatisierende Erlebnisse, die mich noch heute belasten", "danachwar alles anders", schreiben zwei weitere. Neun von zehn ehemaligen Kurkinderngeben in ihren Erfahrungsberichten an, dass sie die Kur schon als Kind belastethabe. Viele hätten tagelang geweint, schwere Angst vor den Erzieherinnen gehabtund unter starkem Heimweh gelitten. Die Kur sei "Psychoterror" und "Folter"gewesen, "ein Aufenthalt in der Hölle", "ein dunkler Fleck in der Kindheit".Kinder wurden systematisch schlecht behandeltNiedersachsens Sozialministerin Reimann sagte "Report Mainz", die Ergebnisse derAuswertung seien "beeindruckend und tief erschütternd". Die Untersuchung legenahe, dass Kinder in den Kuren systematisch schlecht behandelt worden seien. Ineinigen Fällen werde man von Misshandlungen sprechen müssen. Sie werde prüfen,wo die Politik Unterstützung und Hilfen geben könne. Wichtig sei, dieGeschehnisse weiter aufzuarbeiten. Denn für die Politik seien die Berichteweitgehend neu. Viele ihrer Kollegen hätten nur die wenigen Informationen, dieöffentlich bekannt seien. Deshalb habe Reimann das Thema vergangene Woche aufder Konferenz der Arbeits- und Sozialminister in Rostock angesprochen. "Wirhaben verabredet, dass wir auch gemeinsam über das weitere Vorgehen sprechen",so die Ministerin.Desaströse Zustände im "Waldhaus" Vor zwei Wochen war bekannt geworden, dass im"Waldhaus" im niedersächsischen Bad Salzdetfurth 1969 ein Kind von anderenHeimkindern totgeprügelt worden und zwei weitere sehr wahrscheinlich an ihremErbrochenen erstickt waren. Nach Recherchen von "Report Mainz" gab es in demHeim zu wenig und zu schlecht ausgebildetes Personal, das zudem noch massivunterbezahlt wurde. Im Interview mit "Report Mainz" gesteht die Diakonie inNiedersachsen Fehler ein. Ihre Vorgängerorganisation hatte das Heim betrieben.Die Zustände im "Waldhaus" seien desaströs gewesen, soDiakonie-Vorstandssprecher Hans-Joachim Lenke. "Man hätte das Heim schließenmüssen." Es sei tragisch, dass in so einer Situation Kinder zu Tode gekommenseien. Hintergrund der Recherche: Für die Untersuchung hat "Report Mainz" 1.000Erfahrungsberichte (683 Frauen, 317 Männer) ehemaliger Kurkinder ausgewertet,die in Kurheime in ganz Deutschland geschickt worden waren. Im Durchschnittwaren sie zum Zeitpunkt ihrer Kur zwischen sechs und sieben Jahren alt.Grundlage der Untersuchung sind Zuschriften an die Redaktion sowie an eineInitiative von Betroffenen. Die Autoren haben die Berichte u.a. nach folgendenKriterien ausgewertet: einer Gesamtbewertung des Kur-Aufenthaltes, ob es in denHeimen Bestrafungen gab und ob die Betroffenen psychische bzw. körperliche Kurz-und Langzeitfolgen schildern.Die Auswertung der Erfahrungsberichte zeigt, dass Kinder bundesweit gequält undmisshandelt wurden, in Heimen öffentlicher wie privater Träger, in den 50er aberauch noch in den 80er Jahren. In einem großen Teil der tausend Berichte ist dieRede von körperlichen und psychischen Strafen sowie von schlechtem Essen. VieleKinder seien gezwungen worden, bis zum Erbrechen zu essen. Immer wieder heißtes, sie hätten sogar ihr Erbrochenes essen müssen. Allein in den Jahren 1965 und1966 wurden nach Angaben der Bundesregierung mehr als 1,5 Millionen Kinder in"Erholungskuren" geschickt. Bundesweit gab es in den 1960er Jahren 839 Heime fürsolche Kuren. Die meisten lagen an der Nordsee, im Schwarzwald und im Allgäu.Träger der Heime waren Krankenkassen, Kommunen und freie Wohlfahrtsverbände wieDiakonie und Caritas. Die Mehrzahl der Heime war in Privatbesitz. Organisiertund finanziert wurden die Erholungskuren von den Krankenkassen, derRentenversicherung, den Kommunen und den Sozialwerken von Bahn und Post. NachRecherchen von "Report Mainz" wurden für die Kuren in den 60er Jahren 150Millionen D-Mark pro Jahr ausgegeben.