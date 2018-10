Systech wird auf CPhI 2018 mit Preis für 'Excellence in Pharma' ausgezeichnet

Besondere Leistungen bei Produktinnovation für Lieferkette,Logistik und VertriebPrinceton, New Jersey (ots/PRNewswire) - Systech(https://www.systechone.com/), Weltmarktführer im BereichLieferkettensicherheit und Produkt-Authentifizierung, nahm gesternAbend im Rahmen der CPhI Pharma Awards Gala den Preis in derKategorie 'Excellence in Pharma: Supply Chain, Logistics, andDistribution' entgegen.Systech erhielt den Preis für UniSecure®(https://www.systechone.com/product/unisecure/), seine nicht-additiveAuthentifizierungslösung, die in Kombination mit bestehenderVerpackung und einer mobilen App verwendet wird. Seine digitalee-Fingerprint®-Technologie bietet einen revolutionärenAbwehrmechanismus gegenüber der wachsenden Bedrohung durchProduktfälschung und Piraterie. Systech konnte sich in dieser hartumkämpften Kategorie in der Endrunde gegen 10 Unternehmendurchsetzen, einschließlich des letztjährigen Siegers.Ara Ohanian, CEO von Systech, kommentierte den Erfolg: "Wirleisten unermüdlich Innovationsarbeit, damit die Industrie bessergegen Angriffe auf ihre Lieferkette gerüstet ist. DieUniSecure-Technologie versetzt Unternehmen in die Lage, ihreKonsumenten, ihren Markenruf und ihren Profit schon heute vor immerneuen Bedrohungen durch Piraterie zu schützen."Joe Belenardo, SVP von Systech, ergänzte: "Dieser Preisuntermauert, dass sich führende Pharmaunternehmen für unsereTechnologie entscheiden."Die CPhI Pharma Awards gehören zu den angesehensten Preisen derPharmabranche. Sie würdigen Innovationsarbeit und Unternehmen, diebereit sind Neuland zu betreten und sich der industriellen Erneuerungund dem Vordenkertum verpflichtet haben. Dieses Jahr gab es mehr als250 Bewerbungen von 174 Unternehmen in 17 Kategorien für die Preise,ein neuer Rekord.Informationen zu Systech:Systech ist der globale Technologieführer fürLieferkettensicherheit und Produkt-Authentifizierung. Seit über 30Jahren unterstützen wir mit unserer Technologie die Serienproduktion.Systech hat der pharmazeutischen Serialisierung sowie Innovationen inden Bereichen Vision und Inspektion von Serien, Gesamtmanagement vonVerpackungslinien und Track-and-Trace den Weg bereitet. Heuterevolutioniert Systech den Markenschutz. Unsere Softwarelösungensorgen dafür, dass Produkte authentisch, sicher und vernetzt sind -von der Fertigung bis in die Hand des Konsumenten.Pressekontakt:SystechStacey Owens-PerrottaT +1 609 235 3639stacey.owens-perrotta@systechone.comVideo - https://www.youtube.com/watch?v=o-fudKKWjEgOriginal-Content von: Systech, übermittelt durch news aktuell